Переменная облачность и до +15°С: прогноз погоды по Киевской области на 2 мая

В Киевской области в субботу, 2 мая, переменная облачность, осадков синоптики не прогнозируют. Днем воздух максимально прогреется до +15°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 2 мая по территории Киевской области. Переменная облачность. Без осадков. По области ночью заморозки 0-3°С, температура днем 10-15°С тепла; в Киеве ночью 1-3°С тепла, на поверхности почвы заморозки 0-2°С; днем 12-14°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера в Киеве небо будет покрыто облаками. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

