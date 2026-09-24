Печальная новость: стало известно о смерти военнослужащего из Киевской области Сергея Дударца. Фото

В больнице в результате болезни скончался военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Сергей Дударец. Жизнь отважного украинца оборвалась 22 сентября 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская громада получила печальное известие – скончался наш земляк сержант Сергей Дударец (1975 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины был командиром отделения управления штаба батальона взвода связи одной из воинских частей. К сожалению, воин скончался 22 сентября 2026 года в больнице Житомирской области.

Он до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

Стало известно о смерти военного из Фастова Киевской области Александра Котика. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 3 сентября 2026 года.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученного ранения в больнице скончался военнослужащий из Бучи Киевской области 25-летний Александр Кальчик. Жизнь храброго украинца оборвалась 21 августа 2026 года.

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