Панорама старого города: как выглядел правый берег Киева в начале 1900-х годов. Архивное фото

Старые снимки открывают для нас возможность заглянуть в историю Киева и увидеть любимый город с другой стороны. Например, в начале 20-го века неизвестный фотолюбитель сделал снимок правого берега столицы с Труханова острова – с видом на Подол и Андреевскую церковь.

Видео дня

Старые фото и история были опубликованы в сообществе "Спрага": в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни эта местность выглядит иначе.

Взгляд в прошлое

"Правый берег Киева с Труханова острова, 1905–1916 годы. Перед вами панорама города: зеленые киевские холмы, купола храмов и склоны Старого города возвышаются над водами Днепра", – говорится в сообщении.

На первом плане можно увидеть пароходы и пристани на Трухановом острове, который в наши дни стал местом отдыха киевлян. Кроме того, на реке наблюдается активное движение судов. Четко видны Подол, Андреевская церковь и фрагменты старой застройки над обрывом. Колоризованная фотография погружает в спокойный пейзаж старого Киева, где река и город образовывали единое живое пространство.

Труханов остров – остров на Днепре, напротив центральной части Киева; площадь около 450 гектаров. В середине 19-го века на острове появились первые дома, в 1880-х годах возникло рабочее поселение. Когда его уничтожили во время Второй мировой войны, остров был превращен в место отдыха. Здесь теперь большие пляжи, водные станции, спортивные сооружения, рестораны, дома отдыха и т.д.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-80-х годах.

В 1852 году Киев посетил британец Роджер Фентон. Именно фотограф-новатор сделал серию снимков, на которых впервые запечатлены пейзажи столицы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, мы привыкли, что пересечение улиц Крещатик и Институтской в Киеве в наши дни выглядит как часть Майдана Незалежности в виде площади. Однако в начале 1900-х годов эта локация выглядела совсем иначе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!