Не понравилась зарплата: в Киеве мужчина поджег авто бывшего работодателя. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, из-за мести поджег автомобиль бывшего работодателя. Уроженцу Закарпатья не понравилось сколько ему заплатили за работу на строительстве.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним обратился киевляник и сообщил о том, что на улице Антоновича горит его автомобиль Skoda. Работники ГСЧС погасили автомобиль. Было установлено, что к поджогу машины может быть причастен 53-летний уроженец Закарпатской области.

"Фигурант работал на строительном объекте владельца транспортного средства. После выполнения работ ему выплатили заработную плату, которая по его мнению была меньше, чем должна быть, поэтому он решил отомстить. Приехав в дом потерпевшего, он разбил камнем окно автомобиля и забросил в салон горящую бумагу и тряпки", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества путем поджога.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники полиции и СБУ задержали четырех приспешников российских спецслужб. Злоумышленники, по информации следствия, причастны к поджогам военных автомобилей в Печерском и Святошинском районах города.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!