Отдал жизнь за Украину: стало известно о смерти военного из Киевской области Владимира Павленко

От полученного на фронте ранения умер военный из села Маковище Киевской области Владимир Павленко. Сердце храброго украинского воина остановилось 19 мая 2026 года.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил макаровский городской голова Вадим Токар.

"19 мая 2026 года в результате ранения, полученного на российско-украинской войне, остановилось сердце жителя села Маковище Владимира Николаевича Павленко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 19 января 1993 года в селе Маковище на Макаровщине. В декабре 2024 года Владимир стал на защиту территориальной целостности и независимости Украины. Служил разведчиком-гранатометчиком.

Воин с честью выполнил свой воинский долг и отдал жизнь за каждого из нас.

"Склоняем головы в уважении к выполненному долгу и бережем в сердцах светлую память о Защитнике Украины. Его с Победой ждали родители, жена Алина, сын Артем", – добавил Токар.

