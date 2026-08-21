Остановилось сердце патриота: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Чупира. Фото

На Запорожском направлении при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области, 52-летний Александр Чупира. Сердце воина остановилось 12 августа 2026 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину, её свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб солдат, стрелок-помощник гранатометчика 52-летний Александр Чупира", – говорится в сообщении.

Герой родился 24 февраля 1974 года в селе Чапаевка Таращанского района Киевской области. В 12-летнем возрасте переехал в город Ирпень, где прошли его детские и юношеские годы. После окончания общеобразовательной школы поступил в Ирпенский индустриальный колледж, где освоил профессию техника-радиомеханика наладочных приборов.

В жизни он любил простые и настоящие вещи, а особое место в его сердце занимала рыбалка – время тишины, природы, воды и покоя. Это было увлечение, которое дарило ему радость и моменты отдыха.

Несмотря на проблемы со здоровьем в начале 2026 года Александр вступил в ряды Вооружённых Сил Украины. После прохождения обучения вместе с сослуживцами он отправился на Запорожское направление. К сожалению, 12 августа 2026 года во время выполнения боевого задания жизнь защитника оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, от полученных ранений скончался военный из Белоцерковского района Киевской области Анатолий Аксенов. Жизнь храброго украинца оборвалась 16 августа 2026 года.

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