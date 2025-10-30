Оккупанты атаковали Борисполь на Киевщине: произошел пожар, пострадала женщина. Фото

В ночь на четверг, 30 октября, страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области успешно работали силы ПВО, однако, к сожалению, ранения получила женщина, есть повреждения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Что предшествовало

"Страна-террорист продолжает воевать против мирного населения. Под ударом вражеских дронов – населенные пункты Киевщины. К сожалению, в результате вражеской атаки в Борисполе пострадала женщина 36 лет. С термическими ожогами лица, ладоней, резаными ранами предплечья и голени она госпитализирована в местную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", – говорится в сообщении.

В Киевской ОГА добавили, что в результате удара в городе произошел пожар частного дома, повреждены окна двух многоэтажных жилых и частного домов, два автомобиля уничтожены и четыре повреждены.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на четверг, 30 октября, Украину атаковали десятки российских ударных беспилотников, а также баллистические ракеты, "Калибры" и "Кинжалы". Кроме того, страна-агрессор осуществила пуски ракет из самолетов стратегической авиации

