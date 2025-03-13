Огненный болид пролетел и взорвался в небе над Киевом. Полное видео события и подробности

В среду, 12 марта, в Киеве поздно вечером услышали взрыв, раздавшийся при отсутствии воздушной тревоги. Позже в соцсетях опубликовали видео, на котором можно увидеть вхождение и пролет над столицей большого огненно-яркого метеора – болида.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале сообщества "Вселенная в кармане". Пока не известно, найдены ли остатки этого объекта.

"Пока нет однозначности относительно того, долетело ли что-то до поверхности. Наши украинские метеорщики попытаются восстановить траекторию полета и установить ориентировочное место падения, если фрагменты достигли земли", – говорится в сообщении.

Как отметили в сообществе, судя по траектории движения, космическое тело подошло под малым углом к поверхности. Следовательно, зона падения будет находиться далеко от Киева, а эллипс рассеивания окажется достаточно большим.

Болид – большой огненно-яркий метеор, довольно редкое явление, выглядящее как движущийся в небе огненный шар. Явление вызывается попаданием в плотные слои атмосферы больших твердых частиц, называемых метеорными телами. В болиде различают ядро, голову, хвост и след (прямой или изогнутый), остающийся после его полета.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 1 мая 2024 года в небе над Днепропетровщиной и Харьковщиной тоже увидели яркую голубую вспышку. Наблюдать за этим явлением могли жители еще ряда соседних областей. Предварительно, эта вспышка была вызвана падением метеорита или другого космического тела.

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