Очень редкий снимок: недостроенный Дом профсоюзов и Крещатик на фотографии начала 1980-х годов

Дом профсоюзов – неотъемлемая часть Крещатика и центра Киева. Благодаря редкой фотографии начала 1980-х годов мы можем увидеть завершающий этап строительства этого здания.

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Снимок опубликовали в сообществе "Спрага: в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит немного иначе.

Что известно

"Во время строительства Дома профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве. Примерно 1980 год. Очень редкий киевский кадр авторства Сергея Глиняного", – говорится в сообщении.

На опубликованной фотографии мы можем увидеть, как выглядел Дом профсоюзов без легендарных электронных часов (они будут установлены позже), улицу Крещатик и, частично, Европейскую площадь.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесь Филармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, предлагавший сделать её судоходной.

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