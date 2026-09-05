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Очень редкий снимок: недостроенный Дом профсоюзов и Крещатик на фотографии начала 1980-х годов

Дмитрий Кропивницкий
Жизнь столицы
1 минута
1,0 т.
Дом профсоюзов. 2023 год
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Дом профсоюзов – неотъемлемая часть Крещатика и центра Киева. Благодаря редкой фотографии начала 1980-х годов мы можем увидеть завершающий этап строительства этого здания.

Снимок опубликовали в сообществе "Спрага: в Києві цікаво" в социальной сети Facebook. В наши дни эта локация выглядит немного иначе.

Что известно

"Во время строительства Дома профсоюзов на Майдане Независимости в Киеве. Примерно 1980 год. Очень редкий киевский кадр авторства Сергея Глиняного", – говорится в сообщении.

Во время строительства Дома профсоюзов. Примерно 1980 год.

На опубликованной фотографии мы можем увидеть, как выглядел Дом профсоюзов без легендарных электронных часов (они будут установлены позже), улицу Крещатик и, частично, Европейскую площадь.

Дом профсоюзов. 2023 год.

Немного истории столицы

Площадь Независимости в Киеве трудно представить без Дома профсоюзов Украины. Однако до 1975 года здесь можно было увидеть историческое здание, построенное по проекту архитектора Александра Беретти.

Европейская площадь и расположенная здесь Филармония являются обязательными местами для посещения жителями и гостями Киева. Благодаря фотографии 1961 года мы можем увидеть элементы этой местности, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

Как сообщал OBOZ.UA, Лыбидь — одна из самых известных рек в истории Киева. Мы привыкли видеть её небольшой, замусоренной и зажатой в бетонное русло, однако в начале 1900-х годов существовал проект, предлагавший сделать её судоходной.

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