Оборвалась жизнь Героя: на фронте погиб военный из Киевской области Дмитрий Харченко. Фото

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Дмитрий Харченко. Сердце украинского военного остановилось 17 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной общины. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Белоцерковская община получила печальную весть: погиб наш земляк – солдат Дмитрий Харченко (1990 года рождения)", – говорится в сообщении.

Дмитрий Петрович служил водителем разведывательного отделения десантно-штурмового батальона одной из воинских частей. Защитник Украины погиб 17 сентября вблизи населенного пункта Яструбино Сумской области.

Воин до конца был верен присяге украинскому народу.

"Склоним головы в скорби... Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

