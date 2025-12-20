Облачно и туман: прогноз погоды по Киевской области на 21 декабря

В Киевской области в воскресенье, 21 февраля, без существенных осадков, синоптики предупредили о тумане. Воздух в регионе максимально прогреется до +3°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 21 декабря по территории Киевской области. Облачно. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью и днем от 2°С мороза до 3°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 1-3°С тепла", - говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и столицы. 21 декабря туман, видимость 200-500 метров. Такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до прихода вечера.

Погода в предыдущие периоды

Календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881 года. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

