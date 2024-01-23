Облачно и до +3°С: прогноз погоды по Киевской области на 24 января

В Киеве и Киевской области в среду, 24 января, облачно с прояснениями, днем без существенных осадков. Температура воздуха днем максимально прогреется до +3°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 24 января по Киевщине. Облачно с прояснениями. Ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем от 2°С до 3°С тепла; в Киеве ночью около 0°С, днем 1-3°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 24 января в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Ночью пройдет снег, который к утру закончится. Вечером ожидается сильный дождь со снегом.

Напомним, осень 2023 года в Киеве заняла второе место среди самых теплых с 1881 года. Климатологи зафиксировали пять температурных рекордов в столице.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в течение 2023 года климатологи зафиксировали 47 температурных рекордов. Причем больше всего их было в январе – 16 и августе – 12.

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