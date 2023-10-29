Облачно и до +21°С: прогноз погоды по Киевской области на 30 октября

В Киеве и Киевской области в понедельник, 30 октября, переменная облачность, без осадков. Воздух в регионе максимально прогреется до +21°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер южный, 7-12 метров в секунду.

"Прогноз погоды на 30 октября по Киевщине. Переменная облачность, без осадков. Температура ночью 4-9°С тепла, днем 16-21°С; в Киеве ночью 7-9°С, днем 17-19°С", – рассказали синоптики.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 30 октября в Киеве пасмурная погода во второй половине дня отступит, но уже вечером небо снова затянется облаками. Без осадков.

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Напомним, зима в этом году снова может быть достаточно теплой и мягкой, как и в прошлом. Более того, вполне возможно, что зимой будет еще теплее. Морозы будут, но не слишком сильные и не слишком часто. Осадков будет мало, из-за высоких температур воздух будет в основном мокрый снег или снег с дождем. Новый год также, вероятнее всего, будет "плюсовым", а значит, бесснежным.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве лето 2023 года вошло в десятку самых теплых в столице с 1881 года и заняло шестое место. В течение трех месяцев было установлено 13 температурных рекордов.

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