Обещал переправить в Румынию в форме пограничника: врача из Киева разоблачили на схеме для уклонистов. Фото

В Киеве разоблачили врача, который организовал схему переправки уклонистов в Румынию в форме пограничника. Свои "услуги" злоумышленник, который родом из Буковины, оценил в 20 тысяч евро.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до девяти лет лишения свободы.

Что известно

Так, правоохранители сообщили о подозрении 34-летнему жителю Киева, который обещал организовать незаконную переправку военнообязанного мужчины через государственную границу Украины.

"Подозреваемый работает врачом-ортопедом в одной из частных клиник Киева. Одному из своих пациентов он рассказал, что сам родом из Черновицкой области, поэтому знает где и как можно пересечь границу с Румынией вне пункта пропуска. Для этого нужно заплатить 20 тыс. евро и он вместе со знакомыми, которые сейчас живут в Черновицкой области, организует пересечение границы", – уточнили в пресс-службе.

Правоохранители добавили, что клиент должен был сам доехать до Черновцов, или по договоренности его довезли бы из Киева. Далее, переодевшись в форму пограничника или полицейского, он пешком должен был перейти границу с Румынией.

Задержали организатора схемы во время получения оговоренной суммы – 20 тыс. евро. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 665 тысяч гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области задержали мужчину, который, по информации следствия, решил заработать на уклонистах. За 7 тысяч долларов США он обещал снять жителя региона с воинского учета.

