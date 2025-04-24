О ней писали иностранные СМИ: история и фото легендарной качалки в Гидропарке в Киеве

Качалка в Гидропарке – одно из легендарных мест Киева, где любой, независимо от статуса, может заниматься спортом под открытым небом на самодельных тренажерах. Об этом месте писали в иностранных СМИ, а его "отцом" считается сын последнего главнокомандующего УПА.

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Историю и фото опубликовали в Telegram-канале сообщества "Киев исторический". Здесь даже тренировался многократный победитель конкурса "Мистер Олимпия".

"Настоящий феномен киевской истории – тренажерный зал под открытым небом, который уже более полувека работает в Гидропарке. Ее основатель – Юрий Кук, сын последнего главнокомандующего УПА Василия Кука. Да, именно так: потомок повстанческого генерала создал одно из самых брутальных мест для тренировок в столице", – рассказали в сообществе.

Отмечается, что история этого легендарного места началась в 1970-80-е годы с одного турника, закрепленного между деревьями. Деревья выросли, а турник – до сих пор на месте. Впоследствии Юрий начал сваривать тренажеры с рельсов, тракторных деталей, батарей и камней. Делал все своими руками, за свои средства, в свободное время.

В наши дни здесь более 150 самодельных тренажеров, 10 000 м² пространства, штанги, гантели, боксерский ринг и даже груши. И все это – бесплатно и доступно, как и задумывал автор. Атмосфера дружеская, воздух свежий, а после тренировки – можно и в Днепр.

Следует добавить важный момент – в 2012 году скалкой заинтересовались мировые медиа. Немецкий "Шпигель" иронизировал о "советском спорте", а вот американские журналисты отметили демократичность места. Сюда приходят все – независимо от статуса или кошелька. Более того – здесь даже тренировался легенда бодибилдинга, восьмикратный победитель конкурса "Мистер Олимпия" Ронни Коулмен.

Несмотря на попытки захватить территорию или сделать здесь бизнес, "качки" дали понять: это святое место. И сегодня Гидропарк не просто зеленая зона, а символ устойчивости, силы и самоотверженности.

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