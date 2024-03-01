Необычные пассажиры: в Киеве в маршрутке увидели мужчину с лисичкой в руках. Фото и видео

В Киеве в маршрутке были замечены необычные пассажиры. Муж ехал по своим делам, держа в руках лисичку.

Об этом сообщили в социальных сетях. Ранее в столице неоднократно встречали этого мужчину с его рыжей напарницей.

"Киевлянин едет с лисичкой в маршрутке. Вот я понимаю pets friendly (дружественный к домашним животным. – Ред) город", – говорится в сообщении.

На опубликованных в сети фото и видео можно увидеть мужчину, у которого на руках спокойно сидит рыжая лисичка. Она вообще не реагирует на людей, пытающихся ее сфотографировать.

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