Навсегда 40: на фронте погиб военный из Киевской области Артем Налетов. Фото

Во время выполнения боевого задания на Краматорском направлении погиб военный из Ворзеля Киевской области Артем Налетов. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 30 июля.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Печальная весть

Так в Бучанском районе прощались с 40-летним Артемом Налетовым, который погиб, защищая Украину. Житель Ворзеля стал на защиту нашей страны в сентябре 2024 года. Выбрал путь высокой ответственности – служил в штурмовом батальоне, шел туда, где тяжелее всего.

"Преданно и с честью выполнял боевые задачи в Донецкой области, мечтал попасть в легендарную 3-ю отдельную штурмовую бригаду. Но 30 июля 2025 года жизнь Артема оборвалась на Краматорском направлении", – рассказал Федорук.

Похоронили защитника Украины в Ворзеле Киевской области

Что известно о Герое

В мирной жизни Артем Налетов работал строителем. Был очень трудолюбивым, искренним, всегда готовым помочь. Любил людей, а больше всего – детей. У Героя остались восьмилетняя дочь, жена, мать и брат.

"Эта потеря – неописуемая боль для всей общины и всей Украины", – добавил Федорук.

