Навсегда 37: стало известно о смерти военного из Киевской области Дмитрия Назаренко. Фото

Из-за полученных на фронте ранений во время реабилитации умер военный из Ворзеля Киевской области Дмитрий Назаренко. Сердце мужественного украинца остановилось 23 апреля.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук.

"Из-за полученных на фронте ранений ушел из жизни 37-летний Дмитрий Назаренко", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился и вырос в Ворзеле. В мирной жизни работал на разных работах, искренне любил животных и музыку. В 2023 году стал в ряды Вооруженных Сил Украины. 22 января на Донецком направлении Дмитрий получил ранение.

Он проходил длительную реабилитацию, и появлялась надежда на выздоровление. К сожалению, 23 апреля 2026 года его жизнь оборвалась – неожиданно, в санатории. Причиной стала сердечно-сосудистая недостаточность.

"У Дмитрия остались мама Наталья, отчим Валерий и брат Сергей. Выражаем искренние соболезнования семье и близким", – добавил Федорук.

