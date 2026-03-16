Навсегда 20: в Ирпене попрощаются с военным Виктором Толстым. Фото

Во время боя за населенный пункт Ольговское 7 июня 2023 года погиб военный Виктор Толстый. Мужественного 20-летнего защитника Украины похоронят в Ирпене Киевской области.

Вечная память и слава Герою! Об этом в своем Telegram-канале сообщила секретарь Ирпенского городского совета Анжела Макеева.

"Ирпенская община попрощается с 20-летним Героем – Виктором Толстым", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 16 апреля 2003 года в живописном селе Грушино Лозовского района Харьковской области. Учился в местной школе. С детства увлекался спортом, играл в футбол, и даже стал самым молодым игроком местной команды "Фортуна".

В 2021 году Виктор стал в ряды Национальной гвардии Украины. С первых дней полномасштабной войны отправился на передовую. Служил младшим сержантом, командиром отделения, выполнял боевые задачи на Запорожском направлении.

К сожалению, 7 июня 2023 года во время боя за населенный пункт Ольговское Пологовского района в возрасте 20 лет воин погиб. За личное мужество и самоотверженное служение Украине младший сержант Виктор Толстой был посмертно награжден орденом "За мужество" III степени.

"Сейчас Героя везут в Ирпень, чтобы его душа была рядом с самым родным ему человеком – мамой", – добавила Макеева.

