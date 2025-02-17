Настоящая белая сказка: Киев в конце зимы засыпало снегом. Фоторепортаж

В Киев через полтора месяца после начала года наконец-то пришла настоящая зима. Ночью шел снег, превративший столицу в настоящую белую сказку.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. В столице из-за гололедицы даже объявили I уровень опасности, желтый.

Так, в ночь с 16 на 17 февраля, в столице шел снег, вернувший жителям и гостям Киева ощущение настоящей зимы. Согласно прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в столице еще ожидаются морозы, поэтому у киевлян будет возможность насладиться прекрасной погодой.

Стоит добавить, что с ночи в городе работают все столичные службы, очищая дороги. Для ликвидации последствий снегопада к работе привлекли 237 единиц техники "Киевавтодора". Придомовые территории очищают от снега около 3 тысяч коммунальщиков.

"Снежная погода будет сохраняться в столице несколько дней. Поэтому просим водителей быть ответственными и не оставлять свои автомобили на обочинах улиц и дорог, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники", – призвали в КГГА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в понедельник, 17 февраля, синоптики предупредили о гололедице. Столбики термометров в регионе днем максимально опустятся до -7 °С.

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