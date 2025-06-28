'Наши достоинство и свободу никто не сможет отобрать': Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев с Днем Конституции, которой 28 июня исполняется 29 лет. Он отметил, что наши граждане всегда стремились к демократическим свободам.

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Об этом он написал в своем Telegram-канале. Наше государство продолжает отстаивать самое ценное – свою независимость и свободу.

"Первая украинская Конституция появилась раньше, чем большинство европейских. Украинцы стремились к независимости и демократическим свободам. И всегда за них боролись. Верховенство закона, прав и свобод каждого гражданина – то, что презирает российский агрессор. И за что он снова пришел уничтожать нас, уничтожать украинскую государственность", – написал Кличко.

Мэр подчеркнул, что украинцы ежедневно невероятно высокой ценой останавливают попытки врага уничтожить их идентичность.

"Ведь гарантированные Основным законом право быть украинцем, говорить на родном языке, жить в своей стране, выбирать путь ее развития, быть защищенными – и есть самое ценное, есть будущее, за которое мы сегодня боремся. Мы снова демонстрируем, что наши достоинство и свободу никто не сможет отобрать! С Днем Конституции! Слава Украине и ее Героям!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Конституция Украины, принятая 28 июня 1996 года, имеет исторические предпосылки, сформировавшиеся в процессе развития украинской государственности. Идеи разделения власти, ограничения полномочий правительства и гарантии прав и свобод граждан фиксировались в отдельных документах в разные периоды истории.

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