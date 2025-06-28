День Конституции Украины: история государственного праздника

Конституция Украины, принятая 28 июня 1996 года, имеет исторические предпосылки, сформировавшиеся в процессе развития украинской государственности. Идеи разделения власти, ограничения полномочий правительства и гарантии прав и свобод граждан фиксировались в отдельных документах в разные периоды истории.

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Историки говорят, что становление украинского конституционализма прослеживается в текстах XVIII–XX веков, заложивших основу современного правового устройства. OBOZ.UA рассказывает, как Пилип Орлик впервые в мире заключил Конституцию и какой была Конституция УНР.

Первая Конституция в мире

Одним из первых проявлений украинского конституционализма считается документ, заключенный гетманом Пилипом Орликом в 1710 году. Этот акт, написанный в изгнании, задолго до появления европейских либеральных хартий, предусматривал разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную ветви, что было революционным для своего времени.

Конституция Пилипа Орлика – документ, который:

впервые в истории Европы закрепил разделение властей;

ограничивал полномочия гетмана;

гарантировал права казачества;

закладывал основы правового государства.

Конституция УНР

Еще одним знаковым моментом в становлении украинской конституционной традиции стала Конституция Украинской Народной Республики, принятая Центральной Радой 29 апреля 1918 года.

Автором большинства ее положений был Михаил Грушевский. Конституция УНР провозглашала независимость Украины, закрепляла демократические права, определяла парламентскую форму правления, основанную на народном суверенитете. Несмотря на то, что документ так и не вступил в силу из-за оккупации большевиками и политической нестабильности, он засвидетельствовал политическую зрелость украинского общества в начале ХХ века.

Эти два исторических документа – Конституция Орлика и Конституция УНР – стали идейной основой для современного Основного Закона. Именно поэтому современная Конституция Украины, принятая в 1996 году, не только закрепила государственный суверенитет, но и продолжила традицию, берущую начало в глубинах национальной истории.

Как принимали Конституцию

В ночь с 27 на 28 июня 1996 года, после 23 часов непрерывного заседания, Верховная Рада приняла Конституцию Украины. За – 315 депутатов, что стало историческим консенсусом в условиях жестких политических споров.

Принятие Основного Закона закрепило:

государственный суверенитет;

территориальную целостность;

разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную;

гарантии прав и свобод человека.

Конституция состоит из 15 разделов и 161 статьи, которые определяют устройство страны. В первой же статье сказано: "Украина – суверенное и независимое, демократическое, социальное, правовое государство."

Основной Закон гарантирует:

равенство всех граждан перед законом;

свободу мысли, совести, слова, вероисповедания;

право на жизнь, образование, труд, собственность, протест;

неприкосновенность личности и жилья;

защиту украинского языка, культуры и идентичности.

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