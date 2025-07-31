Нанес себе ножевые ранения сам: в деле о 'нападении' на журналиста Юрия Макарова произошел неожиданный поворот. Что показали экспертизы

В Киеве правоохранители завершили расследование относительно телесных повреждений журналиста – он их нанес себе сам. Согласно выводам экспертов, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему. Полицейские не называют имя мужчины, однако из собственных источников нам стало известно, что речь идет о Юрии Макарове.

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Уголовное производство после выяснения всех обстоятельств закрыто. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Что известно

Как рассказали правоохранители, сообщение о том, что журналист получил телесные повреждения, поступило вечером 16 апреля. Происшествие произошло возле одного из жилых комплексов Соломенского района столицы.

По словам потерпевшего, неизвестный подошел к нему и нанес удар ножом, в результате чего 69-летний журналист получил ножевое ранение в область ребра и ранение руки. Пострадавшего госпитализировали, а полицейские немедленно провели комплекс розыскных мероприятий и следственных действий.

По данному факту было открыто уголовное производство – часть 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Полицейские тщательно отработали все имеющиеся видео с камер наблюдения, опросили десятки вероятных очевидцев и провели следственный эксперимент – в момент получения мужчиной ранений посторонних лиц рядом с заявителем не было.

"Полиция изъяла вероятное орудие преступления – нож и чехол к нему, который нашли неподалеку, и направила все на экспертизу. По результатам экспертного исследования, образцы ДНК, отобранные из вещественных доказательств, принадлежат исключительно потерпевшему, что указывает на то, что телесные повреждения мужчина нанес себе самостоятельно. Также потерпевший прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу, по заключению которой в момент причинения ранений мужчина имел острую реакцию на стресс, что могло влиять на его действия. Потерпевший признал выводы экспертизы", – добавили в пресс-службе.

Отметим, что в полиции не называют имя мужчины, однако из собственных источников нам стало известно, что речь идет о Юрии Макарове.

Со своей стороны, в Суспільному Мовленні сразу же отреагировали на расследование правоохранителей. Там отметили, что благодарные Нацполиции за профессиональность и тщательную работу по установлению всех деталей в деликатном деле по их коллеге.

"Мы просим поддержки для Юрия Макарова – талантливого журналиста и автора проектов, чьи работы смотрят и будут смотреть поколения украинцев. На его физическое и психологическое состояние повлияла война и ее последствия. Юрий прошел лечение, остается на связи с близкими людьми, друзьями и коллегами", – добавили в Суспільному.

Юрий Владимирович Макаров – украинский журналист, телеведущий, документалист, писатель. До 2009 года был шеф-редактором, с тех пор обозревателем журнала "Український тиждень", с 2017 по 2019 год был членом правления НОТУ, с 2019 г. исполнительный продюсер Общественного телевидения НОТУ.

Что предшествовало

В Киеве в среду, 16 апреля, появилась информация о том, что неизвестный нанес ножевое ранение исполнительному продюсеру Общественного вещания, журналисту Юрию Макарову. Тогда его сразу госпитализировали.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Печерске было совершено нападение на журналиста – представителя СМИ избили во время выполнения им должностных обязанностей. Это произошло во время рейда на незаконный call-центр.

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