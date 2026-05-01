Наконец-то весеннее тепло: синоптики рассказали, когда в Киеве и области воздух прогреется до +23°С

В Киев и область наконец придет долгожданное весеннее тепло, которое распространится из Западной Европы. Уже 4-6 мая воздух днем будет прогреваться до +23°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Осадков пока не прогнозируется.

"Наконец в ближайшее время в Киевскую область и в столицу придет долгожданное весеннее тепло, которое распространится из Западной Европы. Однако завтра (2 мая. – Ред.) этот процесс только начнется, поэтому ближайшей ночью в большинстве районов области еще будут наблюдаться заморозки (в Киеве они маловероятны), а днем термометры покажут 12-15°С градусов тепла", – рассказали в пресс-службе.

Синоптики уточнили, что уже с воскресенья, 3 мая, начнет теплеть и 4-6 числа ночью будет 6-9°С тепла, днем максимальная температура достигнет 20-23°С.

В поле высокого атмосферного давления будет преобладать малооблачная сухая погода со слабым ветром.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

