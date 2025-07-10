Над Киевом в результате обстрела образовался смог: где худшая ситуация с качеством воздуха

В Киеве в четверг, 10 июля, в результате ночных обстрелов возникли пожары. В результате над столицей образовался смог, в воздухе ощущается запах горелого.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Жителям города посоветовали ограничить пребывание на улице.

"В результате ночных обстрелов в столице возникли пожары, и над городом образовался смог. В то же время по состоянию на утро 10 июля уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве низкий", – сообщили в пресс-службе.

Как уточнили в КГГА, ощутимый запах гари может возникать даже тогда, когда референтные станции мониторинга показывают, что уровень загрязнения воздуха по основным показателям (твердые частицы, диоксид серы, оксиды азота и т.д.) остается низким.

После взрывов запах дыма часто ощущается неподалеку от мест попаданий или там, куда его приносит ветер. Также ветер может поднимать вредные вещества над землей или рассеивать их, поэтому станции мониторинга иногда показывают менее интенсивное загрязнение, чем чувствует человек.

Добавим, согласно информации портала saveecobot, худшая ситуация с качеством воздуха, по состоянию на 10:00, наблюдается в Святошинском районе, а лучшая – в Дарницком.

Напомним, в ночь на четверг, 10 июля, российские оккупационные войска атаковали Киев дронами, баллистикой и крылатыми ракетами. В столице раздавались взрывы, известно о последствиях обстрела по меньшей мере в шести районах, два человека погибли, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в результате террористической атаки РФ в Киеве в ночь на 10 июля в Подольском районе погибли две женщины. Среди них – 22-летняя сотрудница полиции метрополитена.

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