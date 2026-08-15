На щите: стало известно о гибели военнослужащего из Киевской области Андрея Третьякова. Фото

В Курской области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Белоцерковского района Киевской области Андрей Третьяков. Сердце храброго украинца остановилось 25 октября 2024 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Белоцерковской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная новость

"Белоцерковская община получила печальное известие — погиб наш земляк сержант Андрей Третьяков (1980 года рождения)", – говорится в сообщении.

Защитник Украины находился в подчинении начальника мобильного пограничного отряда одной из воинских частей. К сожалению, воин погиб 25 октября 2024 года, выполняя боевое задание, в ходе боевых действий с подразделениями государства-агрессора в районе населенного пункта Дарьино Суджанского района Курской области.

Воин до конца оставался верным военной присяге и украинскому народу.

"Склоним головы в скорби… Соболезнования родным и близким", – добавили в пресс-службе.

Герои войны в Украине

На фронте при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Боярки Киевской области Виктор Плотский. Сердце защитника Украины остановилось 11 мая 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области 1 августа 2026 года при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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