На щите: на Киевщине попрощаются с военным Николаем Хилько. Фото

На Сумщине во время выполнения боевого задания погиб военный Николай Хилько. Сердце мужественного украинца остановилось 7 июля 2025 года. Воина похоронят в Борисполе Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольской городской территориальной громады. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"В бою за Украину, ее свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, на Сумщине погиб солдат, мастер отделения ударных беспилотных авиационных комплексов 41-летний Николай Хилько", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 5 октября 1983 года в городе Лиман Донецкой области. После окончания местной общеобразовательной школы поступил в университет в городе Харьков на специальность "Психология".

До полномасштабного вторжения Николай вместе с женой жил и работал в городе Бердянск Запорожской области. Он не захотел даже временно жить под флагом захватчика, поэтому без колебаний принял решение выезжать. Во время выезда на не оккупированную врагом территорию Украины Герою удалось спасти несовершеннолетнего пассажира, который оказался под угрозой казни.

Как только Николай приехал в относительно безопасный Житомир, без колебаний пошел в военкомат и присоединился к рядам ВСУ. Воевал на Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском и Сумском направлениях.

В 2024 году был тяжело ранен. И даже будучи раненым, помогал другим побратимам эвакуироваться с места боевого задания. И вообще никогда не оставлял на поле боя ни раненых, ни убитых защитников Украины – каждый человек ценен. А после прохождения лечения снова вернулся к своим, на передовую.

За личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение украинскому народу был награжден знаком отличия президента Украины "За оборону Украины". К сожалению, 7 июля 2025 года во время выполнения боевого задания на Сумщине жизнь Героя оборвалась. Воина похоронят в Борисполе Киевской области.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чествуя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

