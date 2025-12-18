На щите: на фронте погиб военный из Киевской области Александр Семенчуков. Фото

На фронте во время выполнения боевого задания погиб военный с Фастовщины Киевской области Александр Семенчуков. Сердце мужественного защитника Украины остановилось 23 ноября.

Об этом сообщили в пресс-службе Фастовского городского совета. Вечная память и слава Герою!

Печальная весть

"Фастовская община в скорби Домой на щите возвращается Герой, военнослужащий Семенчуков Александр Николаевич", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 22 августа 1980 года в селе Большая Снитинка. После окончания школы получил профессиональное образование в Фастовском центре профессионально-технического образования, где получил специальность токаря-сварщика.

21 августа 2025 года Александр был призван на военную службу в ряды Вооруженных сил Украины в составе 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины. Имел воинское звание - старший сержант. К сожалению, 23 ноября Герой погиб в Донецкой области, мужественно выполняя воинский долг по защите территориальной целостности и независимости Украины.

"Александр Семенчуков был опорой и поддержкой для своей семьи, надежным другом, любящим отцом. В скорби остались отец Николай Николаевич, брат и дети – Алина, Александра и Николай", – добавили в горсовете.

