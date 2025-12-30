На Киевщине в доме произошел взрыв, есть пострадавший. Подробности и фото

В Обуховском районе Киевской области в частном доме взорвался газовый баллон. В результате здание получило существенные повреждения, есть пострадавший.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства чрезвычайного происшествия установят следователи.

Что известно

По словам правоохранителей, в понедельник, 29 декабря, в 17:18 в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в городе Васильков в частном доме произошел взрыв.

"Из-под завалов разрушенного помещения соседи достали 71-летнего хозяина. Пострадавший с ожогами и телесными повреждениями госпитализирован. Работники полиции предварительно установили, что мужчина газовым баллоном разжигал плиту в результате чего произошел взрыв. Кроме владельца дома никто не пострадал", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что устанавливают все обстоятельства инцидента. После проведения необходимых мероприятий событию будет дана правовая квалификация.

Чрезвычайные происшествия

В одном из населенных пунктов Броварского района Киевской области произошел взрыв на предприятии. В результате этого пострадал один из работников.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на Виноградаре поздно вечером 26 декабря произошел взрыв в пассажирском автобусе. Это произошло, когда транспортное средство было на конечной остановке без пассажиров, внутри находился только водитель.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!