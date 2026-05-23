На Киевщине растет уникальный каштан: каждый год цветет только полдерева. Фото

В Боярке Киевской области растет каштан, который каждый год цветет только наполовину. Местные жители называют его "Чудо-каштаном", к которому приходят сделать фото на память.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления культуры, молодежи и спорта Боярского городского совета. Дерево стало настоящей изюминкой города.

"В Боярке растет настоящее природное чудо – каштан, который является единственным таким в Украине. Его особенность в том, что каждый год он цветет только наполовину", – говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, каждый год цветет другая половина кроны. Отмечается, что местные уже давно называют его "Чудо-каштаном", который стал настоящей изюминкой общины, а теперь еще и новой точкой на туристической карте Боярки.

"Ежегодно он привлекает внимание жителей и гостей города, которые приходят увидеть это природное чудо собственными глазами и сделать памятные фотографии", – добавили в пресс-службе.

