На Киевщине работники лесохозяйства нашли мину к САУ 'Нона'. Подробности и фото

В Бучанском районе Киевской области в лесу обнаружили мину к самоходной артиллерийской установке 2С9 "Нона-С". Взрывоопасную "находку" изъяли саперы для дальнейшего уничтожения.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины. Жителей региона призвали не трогать подозрительные предметы и сразу вызвать специальные службы.

Как рассказали пиротехники, происшествие произошло 13 мая в Бучанском районе Киевской области. Работники лесного хозяйства во время обхода территории увидели подозрительный предмет, внешне похожий на мину.

"На место происшествия прибыли саперы. Специалисты установили, что найденный предмет - это опасная минометная мина "НОНА" калибра 120 мм. Боеприпас был безопасно изъят и перевезен для дальнейшего уничтожения путем контролируемого подрыва", – добавили в пресс-службе.

Самоходная артиллерийская установка 2С9 "Нона-С" – основная артиллерийская система воздушно-десантных и аэромобильных войск. Гусеничная, бронированная, плавающая, аэротранспортабельная, авиадесантная парашютным, парашютно-реактивным и посадочным способами. Она предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений воздушно-десантных войск на поле боя.

Как сообщал OBOZ.UA, в Броварском районе Киевской области на территории строительной площадки работник обнаружил контейнер с минами. Чтобы изъять взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!