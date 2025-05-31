На Киевщине поезд на станции сбил насмерть пенсионера. Подробности трагедии и фото

В Белоцерковском районе Киевской области электропоезд сбил пенсионера. От полученных травм пожилой мужчина погиб на месте.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиция Киевщины. Обстоятельства трагического случая установят следователи.

По словам правоохранителей, 29 мая в 05:30 к ним поступило сообщение от дежурного по станции, что вблизи остановочной платформы "Чепелиевка" смертельно травмирован человек.

"Полицейские предварительно установили, что поезд сообщением "Перемышль-Запорожье" совершил наезд на мужчину, который переходил пути по пешеходному переходу вблизи посадочной платформы. В результате 72-летний житель Белой Церкви от полученных травм погиб на месте", – добавили в пресс-службе.

По факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, что привело к гибели человека, открыто уголовное производство (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Бориспольском районе Киевской области поезд сбил мужчину, который пересекал пути. От полученных травм он погиб на месте происшествия.

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