На Киевщине на территории частного дома произошел взрыв, есть пострадавший. Подробности и фото

В Белой Церкви Киевской области произошел взрыв на территории частного дома. В результате чрезвычайного происшествия пострадал мужчина.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Обстоятельства ЧП установят следователи.

По словам правоохранителей, в среду, 18 июня, около 07:30 к ним поступило сообщение о взрыве на территории частного дома в городе Белая Церковь.

"Правоохранители установили, что потерпевший ремонтировал автомобиль в гаражном помещении. Во время работ мужчина воспользовался зажигалкой, после чего прогремел взрыв без возгорания. Предварительно установлено, что его причиной стала утечка газа газобаллонного оборудования", – уточнили в пресс-службе.

В полиции добавили, что в результате чрезвычайного происшествия мужчина получил ожоги и был госпитализирован в медицинское учреждение. Кроме того, в результате взрыва повреждено гаражное помещение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области в квартире одного из жилых комплексов произошел взрыв. В результате этого в одной из комнат жилья выбило стеклопакет.

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