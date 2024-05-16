На дорогах Киева утром образовались многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в четверг, 16 мая, утром на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Пробка наблюдается на проспекте Романа Шухевича (ремонтные работы на Северном мосту), почти без проблем идут машины по проспекту Степана Бандеры (однако стоит заметить, что в связи с обрывом линии электросети на проспекте Бандеры, неподалеку от перекрестка с улицей Иорданской, движение транспорта затруднено в обоих направлениях), есть тянучка на улице Елены Телиги.

Тяжело едет транспорт по улицам Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", по проспекту Леонида Каденюка, а также по участку от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до съезда с моста Патона. Тянутся машины на Броварском проспектах и Георгия Нарбута (от парка "Победа" в сторону Дарницы), а также улицы Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста).

Есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и до пересечения с улицей Максима Кривоноса). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны), есть небольшие проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и тянутся авто на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Есть тянучки на улицах Богатырской, Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Затор возник на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также небольшие проблемы с движением авто на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская").

Пробка наблюдается на Берестейском проспекте (от въезда в город и до станции метро "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади) и на бульваре Тараса Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить водителя Audi TT, который летом 2023 года устроил смертельное ДТП на Броварском проспекте. Злоумышленник на скорости въехал в колонку на автозаправочной станции, в результате чего произошел масштабный пожар.

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