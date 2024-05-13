На дорогах Киева утром образовались многочисленные пробки: где не проехать. Карта

В Киеве в понедельник, 13 мая, утром на дорогах города образовались многочисленные пробки. Проблемы для движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Традиционная пробка возникла на проспекте Романа Шухевича (ремонтные работы на Северном мосту), а также тянучки на отдельных участках проспекта Степана Бандеры и улицы Елены Телиги. Тяжело едет транспорт по улицам Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", по проспекту Леонида Каденюка (в районе Дарницкой площади), а также по участку от проспекта Соборности (от Соцгорода) и до Печерского путепровода. Тянутся машины на Броварском проспектах и Георгия Нарбута (от парка "Победа" в сторону Дарницы), а также улицы Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста).

Есть пробка на проспекте Валерия Лобановского (на отдельных участках от Совских прудов и до пересечения с улицей Максима Кривоноса). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (в обе стороны – ДТП), есть проблемы на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины, и тянутся автомобили на улице Вячеслава Чорновила (в сторону Лукьяновки). Как всегда, есть тянучки на улицах Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Пробка возникла на проспектах Академика Глушкова (от въезда в город и до ВДНХ) и Голосеевском (от парка имени Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская"), а также тянется транспорт по улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") .

Пробка возникла на Брестском проспекте (на участке между станциями метро "Житомирская" и "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади). Тянутся машины на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара, а также на улице Борщаговской и Большой Окружной дороге.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве в пятницу, 10 мая, на перекрестке улицы Натальи Ужвий и проспекта Европейского Союза столкнулись две легковушки. В результате ДТП пострадали три человека.

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