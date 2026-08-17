Мужественно защищал Украину: на фронте погиб военнослужащий из Киевской области Алексей Ткачев. Фото

В Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военнослужащий из Борисполя Киевской области Алексей Ткачев. Жизнь мужественного защитника Украины оборвалась 7 июля 2025 года.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бориспольского городского совета. Вечная память и слава Герою!

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"В бою за Украину, её свободу, целостность и независимость, оставаясь верным военной присяге, погиб штаб-сержант, главный сержант механизированного взвода 51-летний Алексей Ткачёв", – говорится в сообщении.

Защитник Украины родился 25 марта 1974 года в Киеве. После окончания общеобразовательной школы получил профессионально-техническое образование и освоил профессию слесаря. Во время прохождения срочной военной службы окончил школу прапорщиков, после чего принял решение связать свой трудовой путь с военным делом, которому отдал 7 лет своей жизни.

Алексей был разносторонним человеком, с интересом осваивал новые знания и навыки, не гнушался работой. Увлекался мотоциклами, был инструктором по вождению автомобилей и мотоциклов. А затем увлекся виноградарством – прошел курс обучения, посадил много саженцев, с любовью и заботой выращивал каждый росток. Начал строить дом для семьи в Борисполе, где прожил более 10 лет.

С первых дней полномасштабного вторжения Алексей Ткачев отправился в военкомат и вступил в ряды ВСУ. Впоследствии был переведён в другую воинскую часть и отправился в Донецкую область, где вместе с побратимами оказывал достойное сопротивление российским оккупантам.

Во время одного из выходов на "нуль" был ранен, но даже в таком состоянии пытался эвакуировать погибших побратимов, хотя и сам нуждался в неотложной помощи. К сожалению, 7 июля 2025 года во время выполнения боевого задания в Донецкой области жизнь Героя оборвалась.

"В скорби склоняем головы, разделяя боль невосполнимой утраты вместе с родными и чтя светлую память достойного сына Украины", – добавили в пресс-службе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Курской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Белоцерковского района Киевской области Андрей Третьяков. Сердце храброго украинца остановилось 25 октября 2024 года.

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