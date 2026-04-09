Мокрый снег и дождь: прогноз погоды по Киевской области на 10 апреля

В Киевской области в пятницу, 10 апреля, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег. Ночью в регионе заморозки, а днем воздух максимально прогреется до +8°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 10 апреля по территории Киевской области. Облачно с прояснениями. Небольшой дождь и мокрый снег (ночью местами). Температура по области ночью заморозки 0-3°С, температура днем 3-8°С тепла; в Киеве ночью заморозки 0-2°С, температура днем 4-6°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве в течение всего дня небо будет покрыто облаками. Мелкий дождь, который днем придет на смену мелкому мокрому снегу, будет продолжать идти до позднего вечера.

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

