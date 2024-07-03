Местами осадки и до +33°С: прогноз погоды по Киевской области на 4 июля

В Киевской области в четверг, 4 июля, облачно с прояснениями, днем кратковременный дождь, местами гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +33°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

"Прогноз погоды на 4 июля по Киевщине. Облачно с прояснениями, ночью без осадков, днем кратковременный дождь, местами по области гроза. Температура по области ночью 16-21°С, днем 28-33°С; в Киеве ночью 19-21°С, днем около 30°С", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, 4 июля облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков.

Как сообщал OBOZ.UA, в парках Киева, скверах и на центральных улицах столицы коммунальщики начали устанавливать рамки-распылители воды для охлаждения в летнюю жару. Всего в городе планируется обустроить 19 локаций с такими приборами.

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