Местами гроза до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 3 мая

В Киевской области в субботу, 3 мая, днем кратковременный дождь, синоптики прогнозируют, что местами ожидается гроза. Воздух в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами по области порывы 15-20 м/с.

Прогноз погоды на сутки 3 мая по территории Киевщины. Переменная облачность. По области ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. В Киеве ночью и в первой половине дня без осадков, во второй половине дня кратковременный дождь. Температура по области ночью 3-8°С, днем 19-24°С; в Киеве ночью 6-8°С, днем 20-22°С", – говорится в сообщении

В Укргидрометцентре добавили, что в следующие 5 суток погоду Киевщины и столицы будут формировать две разные воздушные массы. Так, в выходные с юго-запада Европы поступит теплый воздух, благодаря чему температура повысится и днем достигнет летних значений. При прохождении атмосферных фронтов ожидаем кратковременные дожди, днем иногда с грозой и порывистым ветром.

"Но уже в начале следующей недели ситуация изменится: с северо-запада Европы распространится довольно холодный воздух и температура ощутимо снизится. В поле пониженного давления увеличится облаков, будет дождь и только в среду осадки будут прекращаться, а вот ветер немного ослабнет. Так как видим, май подхватил эстафету, пусть это не мешает нам наслаждаться цветущей красотой весны", – говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве март 2025 стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2024-2025 годов стала десятой в рейтинге самых теплых в Киеве начиная с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 11 температурных рекордов.

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