Местами дождь, возможна гроза: прогноз погоды по Киевской области на 3 сентября

В Киевской области в четверг, 3 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами кратковременный дождь и грозу. Температура воздуха в регионе достигнет +26°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер западный, 5-10 м/с.

Что сообщили синоптики

"Прогноз погоды на 3 сентября по территории Киевской области. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура по области днем 21-26°С; в Киеве днем 23-25°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви +21°С… +23°С; Мироновка +21°С… +23°С; Фастов +18°С… +20°С; Яготин +22°С… +24°С; Барышевка +21°С… +23°С; Борисполь +21°С… +23°С и Вышгород +20°С… +22°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, с утра до самого вечера небо в Киеве будет покрыто облаками. Дождь, который начнётся во второй половине дня, к вечеру должен ослабнуть.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги весны 2026 года в Киеве. Она вошла в двадцатку самых тёплых с начала наблюдений, а среднемесячная температура воздуха была выше нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели итоги зимы 2025–2026 годов в Киеве. Последние два месяца были холоднее нормы, а количество осадков этой календарной зимы составило 112 мм, что соответствует 91% климатической нормы.

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