Малооблачно и до +13°С: прогноз погоды в Киеве и области на 14 марта

В Киевской области в субботу, 14 марта, малооблачно, синоптики осадков не прогнозируют. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на 14 марта по территории Киевской области. Малооблачно. Без осадков. Температура по области ночью от 3°С тепла до 2°С мороза, днем 8-13°С тепла; в Киеве ночью 0-2°С тепла, днем 11-13°С тепла", – говорится в сообщении.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве на небе не будет ни одной тучки. Без осадков.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!