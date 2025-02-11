Ледяные 'блины': на Киевщине заметили необычное природное явление. Видео

В Белоцерковском районе Киевской области заметили необычное природное явление. В одном из водоемов на воде образовались ледяные "блины".

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Соответствующее видео в соцсети TikTok опубликовала местная жительница. В Украине это редкое явление.

По словам автора записи, она проживает в Белой Церкви и утром увидела на озере необычное природное явление – ледяные "блины".

Как отметили в Национальном антарктическом научном центре, официальное название этого явления – блинный лед. Есть два метода их образования.

Первый – когда вода начинает замерзать, в ней появляются ледяные иглы или пластинки. Впоследствии они скапливаются в густую ледяную кашу. Также на поверхности водоема может формироваться снежник – скопление снега, который падает в холодную морскую воду с температурой ниже 0°С и потому не тает. Собственно из этого и возникают ледяные "блины".

Другой вариант – когда на поверхности воды сразу образуется нилас, но потом появляются сильные мелкие волны, под действием которых кора ломается и превращается в блинный лед. Этот процесс может происходить не только с ниласом (толщина – до 10 см), но и с последующим по возрасту молодым серым льдом (толщина – 10-15 см).

Как сообщал OBOZ.UA, неделя, включая ближайшие выходные, погода в Украине будет морозной и без осадков. Лишь завтра и еще в некоторые дни в Крыму и на Приазовье синоптики не исключают вероятность осадков в виде снега, но в целом по стране будет солнечно, небольшая облачность.

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