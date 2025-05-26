Кратковременные дожди и до +24°С: прогноз погоды по Киевской области на 26 мая

В Киевской области в понедельник, 26 мая, облачно с прояснениями, синоптики прогнозируют кратковременные дожди. Температура воздуха в регионе максимально прогреется до +24°С.

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Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Ветер преимущественно юго-восточный, 7-12 м/с.

"Прогноз погоды на сутки 26 мая по территории Киевской области. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Температура 19-24°С, в Киеве около 20°С", – говорится в сообщении.

В Белой Церкви днем +18°С... +20°С; Мироновка +20°С... +22°С; Фастов +18°С... +20°С; Яготин +22°С... +24°С; Барышевка +21°С... +23°С; Борисполь +20°С... +22°С и Вышгород +19°С... +21°С.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, облачная погода будет держаться в Киеве до самого вечера. С утра будет продолжать идти сильный дождь. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу.

Напомним, апрель 2025 года в Киеве вошел в двадцатку самых теплых в рейтинге наблюдений за 145 лет. Среднемесячная температура воздуха апреля в Киеве составила 11,1°С, что выше климатической нормы на 1,1°С.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве март 2025 года стал самым теплым в рейтинге наблюдений начиная с 1881 года. В течение месяца было зафиксировано 15 температурных рекордов.

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