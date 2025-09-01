Коронавирус наступает: в Киеве за три недели августа заболело 2 тысячи человек. Все подробности

В Киеве с 4 по 24 августа включительно коронавирусом заболело 2000 человек. К сожалению, за этот период от осложнений, вызванных болезнью, умерло четверо пациентов.

Об этом говорится в ответе ГУ "Киевский городской Центр контроля и профилактики болезней" на запрос OBOZ.UA. К сожалению, с начала года COVID-19 уже унес жизни 15 киевлян.

Что известно

"За период с 4 по 24 августа по г. Киеву COVID-19 заболело 2000 человек", – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, сейчас ожидаются результаты анализов по какому из штаммов коронавируса больше всего инфицировались киевляне. Однако, по результатам проведенного предварительных выводов экспертов в большинстве случаев выявлен коронавирус нового штамма Stratus (XFG).

"За период 4 по 24 августа в отделениях реанимации и интенсивной терапии находились 21 взрослый человек больной COVID-19, было зарегистрировано 4 летальных случая среди взрослого населения от осложнений COVID-19. С начала 2025 года от осложнений COVID-19 в городе Киеве умерло 15 взрослых", – резюмировали в пресс-службе.

Что известно о болезни

COVID-19 – инфекционная болезнь, впервые выявленная у человека в декабре 2019 года в городе Ухань, Центральный Китай. Болезнь началась как вспышка, развившаяся в пандемию. Причиной болезни стал коронавирус SARS-CoV-2, циркуляция которого в человеческой популяции до декабря 2019 года была неизвестной.

Как сообщал OBOZ.UA, исследования образцов коронавируса, отобранных у больных пациентов на Полтавщине, показали наличие штамма с генетической линией XFG. Это так называемый штамм Stratus – новый штамм COVID-19, который стремительно распространяется в мире.

