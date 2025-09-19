Колонна и гигантское здание на Майдане: в сети проект застройки Крещатика в Киеве в 1944. Фото

Крещатик и Майдан Независимости и одними из самых известных локаций Киева. Мало кто знает, но в 1944 году был создан проект застройки этого места, кардинально меняя его.

Видео дня

Снимок в своем Telegram-канале опубликовал столичный экскурсовод Кирилл Степанец. Замысел так и остался на бумаге.

Взгляд в прошлое

"Проект застройки Крещатика. Архитекторы Павел Алешин, Александр Колесниченко, 1944 год", - говорится в сообщении.

На опубликованных фотографиях можно увидеть, каким тогда видели центр Киева архитекторы после окончания второй мировой войны. В частности, на месте купола ТЦ "Глобус" должна была стоять высокая колонна, а вокруг нее – большое здание с "порталами", ведущими к Софийской и Михайловской площадям.

Кроме того, на месте, где в наши дни находится Народный мемориал памяти и Монумент Независимости должны были построить большое здание с башней.

Немного истории столицы

Прогулки по вечернему Киеву были, есть и останутся самым любимым видом досуга не только для жителей, но и гостей города. Благодаря работам фотографов-профессионалов мы можем почувствовать атмосферу столицы Украины, какой она была в 1970-1980-х годах.

Станция метро "Майдан Независимости" является одной из ключевых для подземки Киева. Нынешнее название она получила 26 августа 1991 года, и благодаря фотороботу Евгения Чернюка сохранился исторический момент, когда заменяли буквы на входе.

Как сообщал OBOZ.UA, Почтовая площадь является одной из древнейших в столице и существовала еще со времен Киевской Руси. Благодаря старым фотографиям мы можем увидеть, какой была эта местность на рубеже XIX – XX веков.

