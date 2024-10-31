Кличко рассказал, в скольких жилых домах Киева уже появилось тепло

В Киеве по состоянию на утро четверга, 31 октября, к системе теплоснабжения уже подключено 16% жилищного фонда столицы – 1617 многоэтажек. Чтобы тепло появилось во всех жилых домах, нужно около недели.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Постройки социальной сферы начали подключать к теплу с 14 октября.

"Киеву продолжается подключение жилых домов к теплу, которое началось вчера, 30 октября. Многоэтажки подключают к системе теплоснабжения постепенно. По состоянию на утро 31 октября уже 16% жилищного фонда столицы (1617 многоэтажек) получили отопление", – сообщил Кличко.

Мэр Киева уточнил, что подключение к теплу всех домов будет продолжаться до 7 дней. В столице функционирует одна из самых больших систем централизованного теплоснабжения в Европе – 2,7 тыс. км теплосетей, теплоэлектроцентрали, 160 задействованных в отопительном процессе котельных.

Включение отопления в более короткие сроки технологически невозможно, так как резкое увеличение тепловой нагрузки может привести к аварийным повреждениям. Дома, получающие тепло на основании коллективных договоров, подключают к отоплению по заявкам их управляющих.

"Отопительный сезон для учреждений социальной сферы начался с 14 октября. Тепло в здания подается по индивидуальным заявкам их руководителей. В настоящее время к отоплению подключены 92% (418) школ, 88% (472) детсадов, а также 79% (277) лечебных учреждений", – резюмировал Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киев готовился к сложному отопительному сезону, учитывая масштабные повреждения энергетической инфраструктуры. В частности, было запланировано отремонтировать более 150 теплоисточников и более 200 котлов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!