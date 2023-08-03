Кличко показал, как восстановили поврежденные российскими обстрелами дома на улице Глубочицкой в Киеве. Фото и видео

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как восстановили поврежденные российскими обстрелами 2 соседних дома на улице Глубочицкой в Шевченковском районе. Враг нанес ракетные удары в 2022 году.

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Об этом глава Киевской городской государственной администрации сообщил в своем Telegram-канале. В столице продолжается восстановление поврежденной инфраструктуры (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Проверил, как восстановили поврежденные российскими обстрелами 2 соседних дома на улице Глубочицкой в Шевченковском районе столицы. В одну новую многоэтажку российская ракета попала в апреле 2022 года, разрушив первые два этажа и всего 15 квартир. Тогда один человек погиб, около 10 получили ранения. Второй раз ракета попала за 2 месяца в дом, расположенный в упор. Повредило три верхних этажа, были полностью разрушены 12 квартир. Еще 80 домов получили повреждения разной степени. Без жертв, к сожалению, тоже не обошлось – погиб мужчина. Еще несколько человек получили ранения", – рассказал Кличко.

По словам мэра Киева, по состоянию на сегодняшний день дома полностью восстановили. В некоторых квартирах, по желанию их владельцев, произвели социальный ремонт. Через месяц коммунальщики завершат благоустройство прилегающей территории.

Глава КГГА добавил, что в прошлом году в Киеве восстановили 11 самых поврежденных домов, в этом году – еще 6 вместе с домами на Глубочицкой. Но в этом году к ним добавились несколько домов, которые получили существенные повреждения в результате российских атак. Их город тоже восстанавливает.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Киева Виталий Кличко проверил, как выполнили капремонт в отделении экстренной медицинской помощи №18 в Оболонском районе столицы. В частности, были заменены системы водо-, электро- и теплоснабжения и оборудования в теплопунктах.

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