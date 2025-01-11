Кличко передал бойцам Нацгвардии дроны и вручил награды от Киева. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" очередную партию помощи - FVP-дрони и Mavic 3Т. Кроме того, он вручил защитникам Украины 90 знаков отличия от столицы.

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Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжит помогать ВСУ.

"Бойцам 4-й бригады Нацгвардии "Рубеж" отправилась на фронт очередная партия крайне необходимой помощи от общины столицы – еще 500 FVP-дронов и 50 Mavic 3Т. Встретился с военными батальона "Свобода", воюющими в составе бригады, и передал это оборудование. Бойцы находились на ротации и отправились на передовую. Вручил защитникам 90 наград от столицы и поблагодарил за мужество. Также зажгли с бойцами костер и почтили молитвой память погибших Героев", – рассказал Кличко.

Мэр столицы добавил, что всего в прошлом году из бюджета Киева 4-й бригаде столица выделила 435 млн грн. Это средства на оснащение и насущные нужды, которые город перечисляет военным подразделениям по их запросу.

"Мы продолжим помогать всем военным, защищающим Украину. И за средства общества, и за небюджетные средства. Слава Украине и ее Героям!", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам Третьей штурмовой бригады оснащенную мобильную школу для обучения управлению FPV-дронами. Она оборудована всем необходимым и может работать даже без стационарной электросети.

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