Киев сковали пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве во вторник, 16 апреля, на дорогах столицы образовались многочисленные утренние пробки. Проблемы движения транспорта есть как на правом, так и левом берегах города.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Почти сплошная пробка образовалась на участке с начала проспекта Романа Шухевича и до Караваевых дач. Пробки возникли на улицах Миропольской и Братиславской в сторону станции метро "Черниговская", на проспектах Леонида Каденюка и Соборности (от Соцгорода) в сторону правого берега столицы. Тянутся авто на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко и до съезда с Дарницкого моста), а также на проспектах Броварском и Воскресенском.

Есть пробка на участке от Брестского проспекта до станции "Берестейская", а также от Шулявки и до Галицкой площади, медленно едут машины на проспектах Леся Курбаса и Любомира Гузара (сплошная пробка на участке от Кольцевой дороги и до Индустриального путепровода), а также Борщаговской.

Есть проблемы с движением авто на проспекте Академика Глушкова (от въезда в город) и в ВДНХ; от парка Максима Рыльского и до станции метро "Голосеевская", а также на улице Большой Васильковской (до станции метро "Олимпийская") и бульваре Леси Украинки.

Традиционная пробка находится на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и до съезда с Гаванского моста), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов в сторону Севастопольской площади). Тянется транспорт на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны), а также затруднено движение на отдельных участках проспекта Воздушных сил Украины (в сторону проспекта Берестейского) и на улице Вячеслава Чорновила (у сторону Лукьяновки), а также на Семена Скляренко, Кирилловской и Новоконстантиновской в сторону Подола.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве на улице Днепровской, по предварительной информации, автомобиль Chevrolet на скорости въехал в полуприцеп грузового автомобиля Volvo. В результате ДТП погибла пожилая пассажирка легковушки.

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