Киев сковали пробки: где затруднено движение авто. Карта

В Киеве в понедельник, 11 марта, движение транспорта в городе серьезно замедлили утренние пробки. В частности, проблемы есть на всех основных проспектах города.

Об этом свидетельствуют данныеGoogle Maps. Водителям лучше заранее планировать свое время и маршрут.

Утренняя пробка образовалась на проспекте Романа Шухевича, на участке дороги от Почайны и почти до станции метро "Дорогожичи" (до пересечения улиц Телиги и Ольжича), а также от Дорогожичей и почти до станции метро "Шулявская" (ДТП). Сильно тянется движение авто на участке от проспекта Академика Глушкова (от въезда в город) и станции метро "Голосеевская" (тянется транспорт и на параллельной улице – Васильковской). А также проблемы есть на улице Петра Радзиня (от проспекта Петра Григоренко) и до съезда с Дарницкого моста (ДТП).

Проблемы для транспорта есть на двух участках по Большой Окружной дороге (от Теремков и до улицы Трублаини; в районе метро "Академгородок"), есть традиционная тянучка на проспекте Валерия Лобановского (от Совских прудов и до Александровской слободки), есть пробка на улице Вадима Гетьмана (участок от станции метро "Шулявская" и до Караваевых Дач – в обе стороны).

Как всегда, тянутся машины на улице Набережно-Рыбальской (от озера Вербное и в сторону Подола – ДТП при съезде с Гаванского моста). Пробка есть на участке от проспекта Соборности в сторону правого берега столицы (от Соцгорода) и до станции метро "Зверинецкая" (поездка будет длиться около 30 минут).

Пробка есть на Берестейском проспекте (от метро "Житомирская" до станции "Берестейская", и на участке дороги от Шулявки и Бессарабской площади), а также на участке от проспекта Леся Курбаса и до Индустриального путепровода, а также на улице Борщаговской – в сторону центра.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области за первые два месяца 2024 года произошло 208 ДТП с потерпевшими. В результате этих аварий погибли 23 человека.

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